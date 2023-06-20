В МОК заявили, что решение о критериях допуска россиян на Олимпиаду ещё не принято

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби заявил, что решение по допуску спортсменов из России на Олимпийские игры в Париже (Франция) организацией пока не принималось.
Во время пресс-конференции по итогам первого дня Исполкома и сессии МОК украинский журналист спросил у Дюби, почему организация не рассматривает заявления российских спортсменов о поддержке СВО и не предпринимает мер по наказанию этих атлетов.
В ходе ответа Кристоф Дюби дал пояснение по правилам допуска россиян на Олимпиаду: «Не думаю, что молчать правильно, вероятно, мы разберёмся. Наша позиция по Украине и России не изменилась. Мы проявляем солидарность с Украиной и рекомендуем допускать россиян в нейтральном статусе. Решение по участию россиян в Олимпиаде [пока] не принято».
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