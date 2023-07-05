Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российских лучников не допустили на чемпионат мира в Германии, на котором они могли бы квалифицироваться на Олимпиаду. Однако, по его словам, шанс на выступление спортсменов на Олимпийских играх в Париже (Франция) всё ещё есть.
«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдёт конгресс международной федерации. В работе конгресса мы планируем принять участие, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займётся их допуском. На чемпионате мира будет разыграно небольшое количество олимпийских лицензий. Мы рассчитываем на этапы Кубка мира и на чемпионат Европы 2024 года. Шансы отобраться на Игры у нас остаются», — приводит слова Ешеева ТАСС.
На Олимпийских играх в Токио российские лучники завоевали две серебряные медали. Чемпионат мира в Германии пройдёт с 31 июля по 6 августа 2023 года.
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