Дмитрий Свищёв: изначально знали, что официального приглашения на ОИ-2024 не будет

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат официальных приглашений Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2024 в установленный срок.

«К сожалению, это ожидаемый результат. Мы изначально знали, что официального приглашения не будет, МОК не стеснялся в своих прогнозах. Но мы также знаем, что МОК будет приглашать спортсменов персонально, изучая их биографии, соцсети, места работы.

Конечно, это не красит МОК. С их стороны это совершенно неспортивное, не партнёрское поведение по отношению к нашим олимпийским комитетам. Но всё-таки мы уже достаточно закалены. Поэтому, к сожалению, мы ждали этого результата — вот и дождались», — приводит слова Свищёва «Газета.Ru».