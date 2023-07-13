Николай Валуев: объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, отреагировал на новость о том, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат официальных приглашений Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2024 в установленный срок.
«МОК не пригласит Россию и Беларусь на ОИ-2024? Надо посмотреть юридически, как это согласуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть неправы. Тогда перестаём держать спортсменов в напряжении, объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору. Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком», — приводит слова Валуева Metaratings.
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