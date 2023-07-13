Чернышенко: если для выступления на ОИ нужно отказаться от Родины, нас такое не устраивает

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отреагировал на новость о том, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси не получат официальных приглашений Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2024 в установленный срок.

«Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос — в обмен на что. Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает. К тем унижениям, которые придумывают англосаксы — выступать под нейтральным флагом и без гимна — сейчас добавляют, что ты должен публично осудить решения по проведению специальной военной операции. Мы с этим не согласны», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».