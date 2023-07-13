«Издевательство и ужас». Ирина Винер — об отсутствии приглашения России на Олимпиаду-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер отреагировала на новость о том, что Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси в установленный срок не получат официальных приглашений Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх — 2024.

«Не хочу толочь воду в ступе. Издевательство и ужас. Это как пушка, которая сошла с ума, поворачивается и стреляет во всех», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Позднее МОК пояснил, что примет решение о допуске на Олимпийские игры – 2024 российских и белорусских атлетов «в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований».