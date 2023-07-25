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Томас Бах лично проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне Парижа-2024

Томас Бах лично проверил на прочность кровати в Олимпийской деревне Парижа-2024
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, приехавший в Париж для запуска часов обратного отсчёта года, оставшегося до старта Олимпийских игр – 2024, посетил строящуюся Олимпийскую деревню, где будут жить спортсмены.

Чтобы проверить прочность кроватей, Бах лично присел на одну из них, инспектируя комнаты в Олимпийской деревне.

На Играх-2020 в Токио многим спортсменам не понравились картонные кровати, которые легко ломались. Однако в Париже атлетам придётся спать на таких же, так как французы заказали кровати у японской компании.

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже пока не принято. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен и решён на сессии МОК, которая состоится в октябре в Индии. Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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