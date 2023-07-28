Станислав Поздняков резко высказался об отсутствии приглашения России на Олимпиаду-2024

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после дискуссий в кулуарах саммита «Россия — Африка» высказался об отсутствии официального своевременного приглашения России на Олимпийские игры – 2024.
«На протяжении веков человечество непрерывно сталкивается с делением по тем или иным критериям. Сегодня в международном спорте налицо торжество двойных стандартов в первую очередь в отношении России и Беларуси. Это понимание полностью разделяют наши коллеги из африканских НОКов, присоединившиеся к нам сегодня на форуме. Они очень хорошо знакомы с этим веянием.
На данный момент скрытая угроза, реальную силу которой нам предстоит узнать только в будущем, в том, что создается прецедент, при котором впоследствии ни один спортсмен в мире не сможет быть уверен, что его законные права будут соблюдаться должным образом, а все решения приниматься в строгом соответствии с законом.
Потому что нет такого закона в спорте, который предусматривал бы нейтральный статус для спортсменов, не нарушивших никаких спортивных правил. Не существует закона в спорте, которым можно было бы легализовать неприглашение на Олимпийские игры национального Олимпийского комитета, имеющего полноценные права и исполняющего соответствующие им обязанности.
И такой подход, на наш взгляд, не только подрывает единство Олимпийского движения, но и в том числе показывает в какой-то мере отказ от спортивного принципа Fair Play», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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