Французы не считают Париж способным к обеспечению безопасности на Олимпийских играх

Более половины жителей Франции, согласно данным опроса, проведённого компанией Elabe, не считают Париж способным обеспечить безопасность на Олимпийских играх, которые пройдут в городе уже в следующем году.

63% опрошенных считают, что Франция не сможет подготовиться к проведению Олимпиады с точки зрения обеспечения безопасности. При этом 58% респондентов полагают, что организаторы соревнований не смогут контролировать транспортную инфраструктуру города. Касательно мнения о способности Парижа принять наплыв туристов мнение жителей Франции разделилось: 50% считают, что страна сможет подготовиться к размещению большого числа гостей.

Отметим, что практически каждый второй француз, согласно данным опроса, равнодушен к проведению Олимпийских игр (48%), а каждый третий — настроен скептически (32%). Только каждый пятый житель Франции (20%) чувствует воодушевление по поводу предстоящего турнира.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.