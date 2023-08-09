Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где выступают российские спортсмены

Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где выступают российские спортсмены
Аудио-версия:
Комментарии

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия спортсменов на турнирах, где выступают россияне и белорусы. Соответствующее обращение опубликовано в телеграм-канале организации.

«Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в сообщении.

Своё обращение комитет оправдывает конфликтом из-за рукопожатия между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой, произошедшим на чемпионате мира по фехтованию. Дополнительно Украина призывает Международную федерацию фехтования «полностью отменить дисквалификацию Харлан и принести ей официальные извинения, а также призвать к ответу всех людей, которые ответственны за отстранение украинки». Также комитет требует пожизненно дисквалифицировать Анну Смирнову «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Материалы по теме
Украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой. Скандал на ЧМ по фехтованию
Украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой. Скандал на ЧМ по фехтованию
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023