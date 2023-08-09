Украина призывает отменить рукопожатия на турнирах, где выступают российские спортсмены

Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия спортсменов на турнирах, где выступают россияне и белорусы. Соответствующее обращение опубликовано в телеграм-канале организации.
«Крайне важен призыв к международным спортивным федерациям внести изменения в правила спортивных соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие и украинские, и российские или белорусские спортсмены», — говорится в сообщении.
Своё обращение комитет оправдывает конфликтом из-за рукопожатия между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой, произошедшим на чемпионате мира по фехтованию. Дополнительно Украина призывает Международную федерацию фехтования «полностью отменить дисквалификацию Харлан и принести ей официальные извинения, а также призвать к ответу всех людей, которые ответственны за отстранение украинки». Также комитет требует пожизненно дисквалифицировать Анну Смирнову «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».
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