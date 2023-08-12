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Посол России в Беларуси: отсутствие наших атлетов снижает уровень соревнований в мире

Посол России в Беларуси: отсутствие наших атлетов снижает уровень соревнований в мире
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Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, комментируя победу российской женской сборной по баскетболу «3х3» на II Играх стран СНГ, отметил высокий уровень проведения турнира, а также поделился мнением о том, что уровень международных соревнований снижается из-за отсутствия на них атлетов из России и Беларуси.

«Поздравлю девушек, вырвали победу на последней минуте, это здорово, этот вид спорта в России достаточно популярен, на последней Олимпиаде у нас было достаточно успешное выступление и у мужской, и у женской сборной. Ребята бились до конца, это было видно — боролись до последней секунды. Хороший уровень соревнований, хорошая борьба, сегодня вечером решится судьба в мини-футболе, завтра волейбол, за первые места будут бороться спортсмены из России и Беларуси, уровень наших стран высокий. Отсутствие наших спортсменов снижает конкуренцию, снижает уровень соревнований в мире.

Когда пловец Климент Колесников в Казани ставит мировой рекорд на чемпионате России, мы говорим, что чемпионат мира слабее уровня чемпионата России. Соглашусь с тем, что уровень великолепный, это касается и уровня соревнований, и условий. Бывают Олимпиады, когда на спортсменов мало обращают внимания, когда в некоторых странах для Олимпиады готовили, например, помещения для проживания спортсменов в Олимпийских деревнях, которые являлись тюремным помещением. Здесь всё подготовлено на самом высоком уровне, аншлаг на каждом соревновании. Уверен, те страны, которые не приехали, тоже немножечко наблюдают за тем, что здесь происходит, на следующие Игры стран СНГ в Баку приедет уже не 22 команды, а гораздо больше», — цитирует Грызлова ТАСС.

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