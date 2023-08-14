Украина снимется с Олимпиады, если России разрешат выступать под своим флагом

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина готова принять участие в Олимпийских играх в Париже следующим летом, даже если в них примут участие нейтральные спортсмены из России и Беларуси. Однако он подчеркнул, что если россиянам и белорусам разрешат выступать под своими флагами, то Украина откажется от Игр.

«Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство.

Если российская и белорусская федерации будут выступать под своим флагом — мы не будем участвовать в этой Олимпиаде», – приводит слова Гутцайта Kyodo.

Окончательное решение по допуску или недопуску россиян МОК должен был принять 26 июля, ровно за год до старта Олимпийских игр в Париже. Однако в организации заявили, что вопрос о приглашении наших спортсменов будет закрыт «в надлежащее время».