Премьер-министр Украины: 35 стран бойкотируют Олимпиаду в случае допуска России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл количество стран, которые готовы бойкотировать летние Олимпийские игры – 2024 в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).
«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль в своих социальных сетях.
Отметим, что украинская сторона не в первый раз заявляет о возможности бойкотировать Игры в Париже. Такая реакция вызвана недавним заявлением Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал вернуть отстранённых в феврале 2022 года россиян и белорусов на международную арену, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооружёнными силами.
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