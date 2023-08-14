Премьер-министр Украины: 35 стран бойкотируют Олимпиаду в случае допуска России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл количество стран, которые готовы бойкотировать летние Олимпийские игры – 2024 в случае допуска на них спортсменов из России и Беларуси. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», — написал Шмыгаль в своих социальных сетях.

Отметим, что украинская сторона не в первый раз заявляет о возможности бойкотировать Игры в Париже. Такая реакция вызвана недавним заявлением Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал вернуть отстранённых в феврале 2022 года россиян и белорусов на международную арену, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооружёнными силами.