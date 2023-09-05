Ирина Роднина: олимпийское движение изжило себя

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала условия, которые выдвинули Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации для участия российских спортсменов в их соревнованиях. По утверждению Ирины Константиновны, на такие условия не стоит соглашаться, они унизительны для российских спортсменов и их результатов.

«Мне очень жалко ребят, что они оказались в такой ситуации. Но мы тоже проходили через это — наши ребята не участвовали в Олимпийских играх 1984 года. Вот господин Томас Бах прибавил к олимпийскому девизу слово «вместе». А этот девиз сейчас не работает. Обидно за руководителей международного спорта. В нынешнем виде олимпийское движение уже изжило себя», — заявила Ирина Роднина в интервью «Матч ТВ».

В подтверждение своих слов Ирина Константиновна отметила уровень соревнований без российских спортсменов. «Смотреть такие соревнования точно не хочется», — сказала Роднина.