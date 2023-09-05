Ирина Роднина: олимпийское движение изжило себя

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала условия, которые выдвинули Международный олимпийский комитет и международные спортивные федерации для участия российских спортсменов в их соревнованиях. По утверждению Ирины Константиновны, на такие условия не стоит соглашаться, они унизительны для российских спортсменов и их результатов.
«Мне очень жалко ребят, что они оказались в такой ситуации. Но мы тоже проходили через это — наши ребята не участвовали в Олимпийских играх 1984 года. Вот господин Томас Бах прибавил к олимпийскому девизу слово «вместе». А этот девиз сейчас не работает. Обидно за руководителей международного спорта. В нынешнем виде олимпийское движение уже изжило себя», — заявила Ирина Роднина в интервью «Матч ТВ».
В подтверждение своих слов Ирина Константиновна отметила уровень соревнований без российских спортсменов. «Смотреть такие соревнования точно не хочется», — сказала Роднина.
- 5 сентября 2023
-
23:55
- 4 сентября 2023
-
18:27
-
17:01
-
00:06
- 1 сентября 2023
-
17:34
- 24 августа 2023
-
07:45
- 23 августа 2023
-
07:56
- 20 августа 2023
-
11:45
- 19 августа 2023
-
16:15
- 18 августа 2023
-
13:42
- 17 августа 2023
-
20:15
-
18:37
-
15:14
- 16 августа 2023
-
21:16
- 15 августа 2023
-
14:25
- 14 августа 2023
-
22:34
-
13:07
- 12 августа 2023
-
17:50
- 11 августа 2023
-
14:51
- 9 августа 2023
-
10:32
- 8 августа 2023
-
23:25
- 6 августа 2023
-
11:22
- 4 августа 2023
-
23:14
-
09:21
- 1 августа 2023
-
20:32
-
15:18
- 31 июля 2023
-
20:32
-
19:49
- 30 июля 2023
-
19:44
-
17:03
- 29 июля 2023
-
10:42
- 28 июля 2023
-
18:50
-
11:15
-
00:16
- 27 июля 2023
-
12:01