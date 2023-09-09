Пловец Сунь Ян хочет выступить на ОИ. Его отстранение истечёт за несколько недель до Игр

Трёхкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по плаванию Сунь Ян из Китая, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассчитывает выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Напомним, Сунь Ян был изначально был дисквалифицирован на восемь лет в 2021 году за отказ сдать допинг-тест. Позже дисквалификация китайского спортсмена была сокращена до четырёх лет после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Таким образом, срок отстранения Яна истечёт за несколько недель до открытия Олимпийских игр 2024 года.
«Лично я никогда не говорил, что ухожу из спорта или сдаюсь. На каждом этапе жизни мы испытываем трудности, и теперь я полностью отпустил ситуацию. Знаю, что должен поддерживать форму. Тренируюсь каждый день, готовлюсь к Олимпиаде. Отстранение сделало меня сильнее», — приводит слова Яна Weibo.
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