Президент ФСГР Титов: российские спортсмены не будут подписывать декларации

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил о том, что российские гимнасты не будут подписывать деклараций политического содержания для участия в Олимпийских играх в Париже.
«Позиция президента правильная — каждый должен будет сам для себя решить вопрос об участии в Олимпиаде. Но у нас есть позиция, которую все наши спортсмены полностью разделяют, и мы об этом очень твёрдо заявили международной федерации: если вы в качестве условия нейтральности потребуете подписать декларацию об осуждении специальной военной операции, никто участвовать не будет. Я встречался со сборной, мы этот вопрос обсуждали. У нас нет ни одного человека, который был бы готов подписать такую декларацию», — цитирует Титова «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что российские спортсмены сами должны принять решение о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года.
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