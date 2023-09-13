Чернышенко высказался против политического давления на атлетов ради участия в Олимпиаде

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался о предполагаемых критериях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что среди необходимых условий называется в том числе осуждение специальной военной операции на Украине.

«Ориентировочно в октябре МОК должен озвучить решение об участии российской сборной. Мы по-прежнему не приветствуем, чтобы со стороны некоторых выслуживающихся международных спортивных федераций были выдвинуты дискриминационные условия, которые принуждают атлетов осудить участие страны в спецоперации. Как я уже говорил, это политическое давление на них», — приводит слова Чернышенко «РБК Спорт».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что спортсмены «должны сами принять для себя определенные решения» по поводу участия в Олимпиаде. Чернышенко добавил, что спортсмены много лет вели подготовку к Играм и в вопросах участия в международных соревнованиях российские власти прежде всего руководствуются их интересами.