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Великая: пока я действующая спортсменка, буду верить в участие в Олимпиаде

Великая: пока я действующая спортсменка, буду верить в участие в Олимпиаде
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала, что будет верить в своё участие на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«‎Я — действующая спортсменка, до следующего года точно. И я такой оптимист, и в глубине души в участие в Олимпиаде верю. Но реальность показывает, что вряд ли, в том числе события в фехтовальном мире. В моём виде спорта дискриминация идёт по национальному признаку. Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном. Но, к сожалению, этого не произошло.

Верить надо, что будем участвовать в Олимпиаде, но и произошло столько событий, связанных с олимпийским движением, что нужна какая-то трансформация. Я участвовала в начале карьеры в играх СНГ. Думаю, для поддержания нашего спорта такие игры необходимы. В турнире «‎Московская сабля»‎ с удовольствием принимала участие. Пока я действующий спортсмен, Игры дружбы и Игры БРИКС — следующая цель»‎, — рассказала Великая.

38-летняя спортсменка выигрывала соревнования на Олимпиаде в 2016 и 2020 годах.

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