Глава ФФР Мамедов рассказал, почему Загитову заинтересовало фехтование

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об интересе олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой к курируемому им виду спорта.
На Дне Московского спорта в Лужниках Загитова выиграла в шоу-поединке по фехтованию на шпагах у двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян — 15:14. 1 сентября Алина посетила Центр фехтования Мамедова, фигуристка участвует в телепроекте, связанном с фехтованием.
«Приятно, конечно, что Алина посетила наш центр фехтования. Я первый раз в жизни видел её вживую. Мне стало интересно, как такая талантливая девочка справляется с такой специфической работой. Ей интересно, наши спортсмены её тоже увидели. Если, конечно, ей надо для чего-то, почему бы нет. Она вот сказала, мол, я буду приезжать к вам худеть. Если я встану на те же коньки, то 15 раз упаду, хотя на горных лыжах катаюсь нормально», – приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».
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