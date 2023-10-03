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Кремлёв: предложение МОК по допуску россиян — это унижение, это как отказаться от матери

Кремлёв: предложение МОК по допуску россиян — это унижение, это как отказаться от матери
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Предложения МОК – это унижение, это как отказаться от родной матери. Если будем соглашаться, дальше будет только хуже», — передаёт слова Кремлёва пресс-служба форума в социальных сетях.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее в этом году МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России смогут вернуться на международную арену в нейтральном статусе. В частности, спортсмены, которые имеют контракт с российскими военными организациями или национальными органами безопасности, не могут принимать участие в международных соревнованиях.

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