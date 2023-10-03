«Обыкновенный фашизм и позор для мира». Винер — о нейтральном статусе россиян

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» ответила на вопрос о возможной поездке на Олимпиаду 2024 года в Париж в нейтральном статусе.

«Мы проводим шоу, но эти выступления – не шоу Винер, а все чему-то посвящены – Дню защитника Отечества, 9 мая, День матери, День защиты детей, 8 марта. На наших концертах залы переполнены, и в конце все встают и поют гимн России. На наш последний концерт, посвящённый Дню Москвы, к нам приехали воины. Приехали на колясках. И когда я сказала: «Всем встать, гимн России», люди на колясках тоже попытались встать, а они без ног. Когда они уезжали, дети-спортсмены выбежали из раздевалок и им аплодировали. Вот здесь скрывается патриотизм. Как мы можем после такого поведения наших детей выезжать на Олимпиаду в роли «никто»? Я считаю, что такое унижение наша страна не должна терпеть.

Вот сидит рядом со мной наш друг, президент ПКР Павел Рожков. Паралимпийцы, которых убрали с Паралимпиады в Пекине, – это вообще позор! Позор для мира. Обыкновенный фашизм. А сейчас что они сделали? Выбросили Россию из членов МПК, но допустили отдельных людей в роли «никто». Как «никто», как беженцы. Как сказала мэр Парижа – пусть россияне выступают в команде беженцев. Неужели мы до этого дойдём? Мои дети на такое не пойдут, а я тем более», — передаёт слова Винер корреспондент «Чемпионата».