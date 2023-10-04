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МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр

МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр
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Пресс-служба МОК ответила на вопрос о том, смогут ли принять участие российские атлеты под нейтральным флагом на зимних Юношеских играх в 2024 году.

«Если говорить о зимних юношеских Играх – 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо», — приводит слова пресс-служба МОК «Советский спорт».

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо (Южная Корея). 3 октября на стадионе Игр 1896 года в Афинах зажгли огонь грядущего турнира.

Решение проводить подобные юношеские соревнования было принято в 2007 году. Начиная с 2010 года, прошло уже шесть таких Олимпиад — по три зимних и летних. Во всех из них принимали участие россияне.

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