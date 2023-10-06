Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Kyodo: власти Саппоро решили отказаться от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года

Kyodo: власти Саппоро решили отказаться от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года
Аудио-версия:
Комментарии

Власти Саппоро (Япония) приняли решение отказаться от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, причиной стало недовольство населения города коррупционными скандалами, связанными с проведением Олимпиады в Токио в 2020 году, которые уже привели к нескольким арестам.

Официальный отказ Саппоро от заявки на 2030 год может произойти уже 11 октября, когда мэр Саппоро Кацухиро Акимото встретится с президентом Олимпийского комитета Японии (JOC) Ясухиро Ямаситой. Отмечается, что власти города всё ещё рассматривают вариант проведения Олимпийских игр в 2034 году.

Среди претендентов на проведение Олимпийских игр в 2030 году остаются США, Швеция, Швейцария и Франция.

Напомним, Саппоро уже принимал Олимпиаду в 1972 году. У города имеется часть спортивных и инфраструктурных объектов для проведения крупных соревнований.

Материалы по теме
Стоит ли России ехать на Олимпиаду под белым флагом? В мире спорта уже раскол
Опрос
Стоит ли России ехать на Олимпиаду под белым флагом? В мире спорта уже раскол
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android