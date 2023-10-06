Kyodo: власти Саппоро решили отказаться от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года

Власти Саппоро (Япония) приняли решение отказаться от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, причиной стало недовольство населения города коррупционными скандалами, связанными с проведением Олимпиады в Токио в 2020 году, которые уже привели к нескольким арестам.
Официальный отказ Саппоро от заявки на 2030 год может произойти уже 11 октября, когда мэр Саппоро Кацухиро Акимото встретится с президентом Олимпийского комитета Японии (JOC) Ясухиро Ямаситой. Отмечается, что власти города всё ещё рассматривают вариант проведения Олимпийских игр в 2034 году.
Среди претендентов на проведение Олимпийских игр в 2030 году остаются США, Швеция, Швейцария и Франция.
Напомним, Саппоро уже принимал Олимпиаду в 1972 году. У города имеется часть спортивных и инфраструктурных объектов для проведения крупных соревнований.