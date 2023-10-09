Крикет, бейсбол и ещё три экзотических вида включат в программу Олимпийских игр 2028 года

Крикет, сквош, лакросс, флаг-футбол (бесконтактный вид американского футбола) и бейсбол (софтбол) включат в олимпийскую программу на Играх в Лос-Анджелесе 2028 года, сообщает The Guardian.

Ожидается, что включение пяти новых видов спорта в программу Олимпиады, вызывавшее бурные дебаты между оргкомитетом Игр в Лос-Анджелесе и комиссией по олимпийской программе МОК, официально подтвердят в течение ближайших нескольких часов. Затем решение должно быть ратифицировано на 141-й сессии МОК в Мумбаи, которая стартует в воскресенье, 15 октября.

Ранее авторитетное британское издание сообщало, что состязания по крикету с большой долей вероятности будут проводиться в Лос-Анджелесе, учитывая желание МОК выйти на огромный рынок Индии. Сообщается, что права на трансляцию Олимпийских игр в Париже продали Индии за сумму всего около € 18 млн, но эксперты сообщили, что эта цифра может вырасти до € 173 млн, если крикет включат в программу игр через четыре года. Отмечается, что крикет однажды уже был представлен на Олимпийских играх: в 1900 году Англия и Франция сыграли один матч.

Вместе с тем, включение пяти новых видов спорта ставит перед Международным олимпийским комитетом потенциальную проблему: под угрозой соблюдение квоты в 10 500 спортсменов. Если организаторы намерены придерживаться лимита, придётся сократить количество медалей в традиционных видах спорта.