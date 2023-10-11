Бах заявил, что МОК не восстановит Международную ассоциацию бокса в олимпийском движении

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена в правах члена олимпийского движения.

«В олимпийской программе бокса под патронажем IBA не будет — и точка. Мы дали им четыре года, а наши условия так и не были выполнены. То, как они ведут себя сейчас, не даёт надежды на улучшение ситуации», — цитирует Баха портал Inside The Games.

Напомним, МОК на июньской сессии исключил IBA из олимпийского движения, из-за нерешённых финансовых и управленческих проблем. Олимпийский турнир по боксу будет организован и проведён силами МОК. IBA лишилась такой возможности ещё в 2019 году.

Также Бах разъяснил, почему право организации олимпийского боксёрского турнира не может взять на себя World Boxing. «Я не знаю, есть ли в составе этой организации хотя бы 20 федераций. На текущий момент World Boxing не достаёт соответствующего международного представительства. Как только они добьются в этом прогресса, мы будем готовы рассмотреть другие вопросы, например, порядок управления, демократичность организации», — сообщил Бах.