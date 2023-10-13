Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года

В Международной федерации гандбола (IHF) сообщили, что российские гандболистки не смогут выступить на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже (Франция).

«Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета, спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта. Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным», — приводит слова представителя пресс-службы IHF ТАСС.

Напомним, женская сборная России по гандболу является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2021 году российские гандболистки завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио (Япония).