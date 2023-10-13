Исполком МОК утвердил включение пяти новых видов спорта в программу Олимпиады 2028 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), который сегодня, 13 октября, проводит заседание в Мумбаи (Индия), утвердил включение пяти новых видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года. Комплекты медалей будут разыграны в соревнованиях по флаг-футболу, крикету, лакроссу, сквошу и бейсболу/софтболу.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всём мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединённые Штаты», — прокомментировал это решение глава МОК Томас Бах. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, Олимпиада 2028 года пройдёт в Лос-Анджелесе (США).