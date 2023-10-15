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В МОК заявили, что страны, блокирующие участие спортсменов, не будут проводить Олимпиаду

В МОК заявили, что страны, блокирующие участие спортсменов, не будут проводить Олимпиаду
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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что страны, препятствующие участию спортсменов некоторых стран, могут быть лишены права проведения Олимпиады.

Экс-президент Хорватии заявила, что государства, препятствующие участию спортсменов определённой национальности, нарушают Олимпийскую хартию. Также Грабар-Китарович добавила, что решение о месте проведения Олимпиады-2036 будет принято не ранее чем в 2026 году.

Ранее директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что МОК выступает против призывов некоторых государств к полному отстранению российских и белорусских спортсменов.

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