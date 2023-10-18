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НФЛ готова отправить игроков на турнир по флаг-футболу на ОИ-2028

НФЛ готова отправить игроков на турнир по флаг-футболу на ОИ-2028
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Исполнительный директор Национальной футбольной лиги (НФЛ) Питер О'Рейли заявил о том, что лига будет работать с профсоюзом игроков над разрешением нынешним и бывшим игрокам НФЛ участвовать в турнире по флаг-футболу на летних Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

«Мы стремимся развивать флаг-футбол во всём мире. Решение об Олимпийских играх ускоряет это. Мы рассматриваем это как долгосрочное обязательство по мере нашего продвижения вперёд», — цитирует Питера О'Рейли ESPN.

Напомним, флаг-футбол, являющийся разновидностью американского футбола, был включён в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе наряду со сквошем, лакроссом, бейсболом и крикетом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи.

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