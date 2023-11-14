Томас Бах: Олимпиада-2024 может стать символом единства и мира, который объединит планету

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на Форуме международных спортивных федераций в Лозанне, выразил надежду, что Олимпиада-2024 в Париже станет символом единства и мира.

«Нынешняя геополитическая напряженность чрезвычайно сложна. В такие моменты объединяющая сила спорта важна как никогда. Сегодня миллионы людей по всему миру желают, чтобы эта сила объединила нас всех в нашем конфронтационном мире.

Наша роль очевидна: объединять, а не усугублять разногласия. Поэтому на нас лежит значительная ответственность: сплотиться, используя силу спорта, и выполнить нашу общую миссию – сделать мир лучше с помощью спорта.

Олимпийские игры 2024 года в Париже могут стать символом единства и мира, который объединит планету, несмотря на разногласия в политической среде», – приводит слова Баха Inside the Games.