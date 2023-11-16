Далалоян: очень сильно не хочу представлять, что ОИ могут пройти без российских гимнастов

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном участии российских гимнастов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен признался, что чувствует обиду из-за отстранения гимнастов из России от международных стартов.

«Федерация нам ещё не расписала картину новых критериев по отбору. Знаю только, что там негодование. Но этот вопрос будет решаться. Пока воздержусь от комментариев.

Очень сильно не хочу представлять, что Олимпиада может пройти без российской спортивной гимнастики. Но от спортсменов ничего не зависит. Наше дело — работать. Конечно, обидно и несправедливо, что не дают возможности бить рекорды и записывать свою фамилию в историю гимнастики», — приводит слова Далалояна Sport24.