А на колени встать не надо? Гимнастам из России назвали критерии допуска на мировые старты

Решать свою судьбу спортсмены будут сами. Но встречать их с почестями и приёмом в Кремле запрещено.

Международная федерация гимнастики, ещё в июле 2023 года принявшая решение о том, что с 1 января 2024 года россияне могут вернуться на международные старты, опубликовала критерии допуска наших спортсменов. Они практически не отличаются от тех, что были приняты в водных видах спорта. В гимнастике пошли даже дальше. Разве что на колени не попросили встать и бесконечно просить прощения. За что только? За то, что из России?

Нейтральный статус, запрет на флаг и гимн, никаких командных соревнований – это уже стандарт для участия россиян в любых соревнованиях. Запрет на любую связь с силовыми структурами, отсутствие поддержки СВО в любой форме – тоже. Запрет на любую одежду, даже личную, не прошедшую проверку в международной федерации. И ещё куча других запретов, включая даже выступление под музыку, которая как-то ассоциируется с Россией.

А что вообще можно? Можно выступать в светло-голубой форме (с белыми элементами, когда необходимо) под голубым флагом. Но только в том случае, если международная федерация, точнее, специальная комиссия, даст добро на нейтральный статус. Который сначала нужно слёзно попросить, заполнить заявление на английском, оплатить собственноручно работу тех, кто будет изучать всю твою подноготную, лайки, буквы и, наверное, нижнее бельё.

А ведь почти все наши гимнасты и гимнастки имеют офицерские звания и служат либо в армии, либо в Росгвардии. А это значит, что им путь на любые международные старты просто закрыт. В списке критериев есть такой пункт, что если у спортсмена контракт с силовыми структурами, то он получает немедленный отказ в нейтральном статусе.

Никита Нагорный Фото: РИА Новости

4 ноября лидер сборной России по спортивной гимнастике Никита Нагорный, комментируя выступление в нейтральном статусе, заявил в интервью «РИА Новости Спорт»:

«Очень многие говорят, что ехать без флага, без гимна – это предательство Родины. В мою сторону тоже летели такие слова. Но, слава богу, я знаю, как есть на самом деле. Я не могу судить сейчас спортсменов. У них забрали флаг, мечту. Я уверен, что 90% из них скажут, что надо ехать. Потому что главный вопрос состоит в том, куда ты привезёшь медаль. Ты привезёшь её на родину, и встречать тебя будут на Красной площади. Хочется, чтобы спортсменов, которые отдают всю свою жизнь спорту, оставили в покое».

А теперь читаем пункт «Требования к нейтральности»:

– Индивидуальные нейтральные спортсмены и их обслуживающий персонал должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанных с государственным флагом, гимном, флагом, гербом или другой символикой Российской Федерации, национальным олимпийским комитетом или национальной федерацией… в любом официальном месте или в СМИ (включая интервью, социальные сети – ретвиты, репосты и т.д.) до, во время и после международных спортивных соревнований. Это касается и любых национальных мероприятий, связанных с их участием в соревнованиях.

Так что никаких приёмов не будет. В противном случае международная федерация просто отберёт медали, если они будут завоёваны.

Спортсмены, как сказал уже почти два месяца назад президент России Владимир Путин, должны сами определять свою судьбу. Ехать на международные соревнования на таких условиях или нет – только их решение. Осуждать их за это совершенно точно не нужно. Мы не их месте, чтобы навешивать ярлыки и давать советы.

Но и спортсмены не должны убеждать себя, что и так «все знают, откуда мы, а потом нас встретят на Красной площади». Нет, ребята. От вас требуют выступать только за себя. Медали – только ваши. В критериях так вообще чётко сказано, что все медали, завоёванные нейтралами, исключаются из командного зачёта. Так что делайте свой выбор. Но и ждать, а тем более требовать, что ваш выбор должны все принять и одобрить – это перебор.