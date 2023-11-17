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Проект резолюции об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 21 ноября

Проект резолюции об олимпийском перемирии представят Генассамблее ООН 21 ноября
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Проект резолюции об олимпийском перемирии представят Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 21 ноября, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийское перемирие, восходящее к древним Играм в Олимпии в 776 году до нашей эры, направлено на прекращение всех боевых действий для обеспечения безопасности спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. МОК вернулся к олимпийскому перемирию в 1992 году, и теперь оно вводится на всех Играх», — говорится в заявлении организации.

Проект резолюции об олимпийском перемирии на Играх в Париже в 2024 году будет представлен правительством страны-хозяйки соревнований Франции в сотрудничестве с МОК, Международным паралимпийским комитетом и организационным комитетом.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт летом 2024 года. Ранее МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские спортсмены смогут претендовать на участие в международных соревнованиях.

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