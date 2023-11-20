Глава Федерации карате Танюшкин: выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом — позор

Основатель и президент Федерации Кёкусинкай России Александр Танюшкин высказался по поводу возможного участия российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Для нашего олимпийского движения это вообще будет довольно порочная история, если российские спортсмены поедут на предстоящую Олимпиаду. Я понимаю, если бы кто-то поехал за свои деньги, как делают это иногда африканские или латиноамериканские спортсмены из бедных стран. А наши-то едут за счёт государства. Поэтому выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом я считаю позором для наших спортсменов. Это предательство. Идёт СВО, речи о выступлениях под нейтральным флагом быть не должно. Наши ребята на фронте кровь проливают, а тут такие темы поднимаются», — цитирует Танюшкина «Татар-информ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако, по заявлению МОК, российские атлеты могут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.