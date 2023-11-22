Мария Захарова: резолюция ООН фактически поощряет незаконные решения МОК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о резолюции ООН об олимпийском перемирии. Ранее Генеральная Ассамблея ООН поддержала принятие документа.

«Однако авторы резолюции… включили в текст резолюции положения, фактически поощряющие незаконные и дискриминационные решения Международного олимпийского комитета и Международного параолимпийского комитета в отношении отстранения российских спортсменов от международных спортивных соревнований. Если начинаются двойные стандарты — стандарты заканчиваются. Сегрегация по национальному признаку, — вот как это называется, и они проявлены руководством Международного олимпийского комитета, который выступил локомотивом антироссийских спортивных санкций. Всё это представляет собой вопиющее нарушение базовых прав человека», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».

Напомним, проект резолюции об олимпийском перемирии был представлен Генассамблее ООН в Нью-Йорке 21 ноября. Россия и Сирия воздержались от голосования. Большая часть членов ассамблеи поддержали резолюцию. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.