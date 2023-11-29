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Томас Бах о мире между Израилем и Палестиной: они долгие годы мирно сосуществуют в спорте

Томас Бах о мире между Израилем и Палестиной: они долгие годы мирно сосуществуют в спорте
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможности мира между Израилем и Палестиной на примере многолетнего взаимодействия национальных олимпийских комитетов двух стран.

«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах. У нас решение уже давно существует — два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Эта ситуация даёт нам возможность общаться с обеими сторонами», — цитирует Томаса Баха AFP.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль из Сектора Газа, прорвавшись на территорию соседнего государства. В ответ на это Израиль объявил противнику войну, начав бомбардировки и блокировав Сектор Газа.

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