Томас Бах о мире между Израилем и Палестиной: они долгие годы мирно сосуществуют в спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о возможности мира между Израилем и Палестиной на примере многолетнего взаимодействия национальных олимпийских комитетов двух стран.

«Что касается Израиля и Палестины, у нас есть одно преимущество в этой ситуации, потому что в олимпийском движении мы имеем то, что в политическом мире называется решением о двух государствах. У нас решение уже давно существует — два национальных олимпийских комитета пребывают в мирном сосуществовании на протяжении десятилетий. Эта ситуация даёт нам возможность общаться с обеими сторонами», — цитирует Томаса Баха AFP.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение «Хамас» атаковало Израиль из Сектора Газа, прорвавшись на территорию соседнего государства. В ответ на это Израиль объявил противнику войну, начав бомбардировки и блокировав Сектор Газа.