В МОК объяснили, почему одобрили смену тремя россиянами гражданства без согласования с ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему одобрил смену тремя спортсменами из России гражданства без согласования с Олимпийским комитетом России (ОКР). Напомним, ранее стало известно, что гражданство сменили велогонщики Валерия Любимова, которая будет выступать за Францию, и Михаил Яковлев, представляющий теперь Израиль. Также под флаг Сербии перешёл борец греко-римского стиля Георгий Тибилов.

«Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — приводит слова пресс-службы МОК издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, ОКР отстранён от деятельности в МОК с 12 октября 2023 года из-за включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.