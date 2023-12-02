Томас Бах ответил, когда МОК начнёт обсуждать вопрос допуска россиян на Олимпиаду-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время официального посещения Олимпийской деревни в Париже (Франция) ответил, на какой стадии находится решение организации касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

Бах заявил, что вопрос будет включён в повестку Олимпийского саммита 5 декабря в Лозанне (Швейцария).

«Мы изучим геополитическую ситуацию и её влияние на спорт. Примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своём заседании в марте», – приводит слова Баха Inside the Games.