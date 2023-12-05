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Участники Олимпийского саммита поприветствовали резолюцию ООН об олимпийском перемирии

Участники Олимпийского саммита поприветствовали резолюцию ООН об олимпийском перемирии
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Участники Олимпийского саммита в Лозанне приветствовали резолюцию об олимпийском перемирии, говорится в заявлении на официальном сайте МОК по итогам мероприятия.

Проект резолюции был представлен генассамблее ООН в ноябре на заседании в Нью‑Йорке. 118 стран, в том числе Беларусь, отдали голоса в поддержку проекта резолюции на голосовании, документ был принят. Представители России и Сирии воздержались.

Во время резолюции (в ООН) российское правительство подвергло резкой критике позицию Олимпийского движения в отношении ограничений для спортсменов с российским или белорусским паспортом.

В резолюции подчёркивается, что Олимпийские и Паралимпийские игры станут «объединяющим событием и значимой возможностью использовать силу спорта для создания атмосферы мира, развития, устойчивости, терпимости и понимания, доступности и инклюзивности». Участники саммита выразили благодарность всем государствам‑членам, поддержавшим данную резолюцию.

Все участники отметили очень сложную геополитическую ситуацию в мире, в котором происходит слишком много конфликтов. Они коллективно выразили свои сильные чувства к невинным жертвам насилия и их семьям. Они ясно выразили надежду на мирное решение. Они повторили призыв Олимпийского движения ко всем политическим лидерам мира «Дайте миру шанс», — говорится в сообщении.

В Олимпийском саммите приняли участие глава МОК Томас Бах, президенты некоторых международных федераций, руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.

МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

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