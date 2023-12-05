Депутат Свищёв: уверен, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Париже, которая пройдёт в 2024 году.

«Уверен, что МОК допустит российских спортсменов до Олимпиады, но с огромными ограничениями, замечаниями и условиями. Количество российских спортсменов на Олимпиаде в Париже будет близиться к минимуму, потому что отборочные турниры заканчиваются в ближайшее время», — сказал Свищёв в интервью «Матч ТВ».

Во вторник, 5 декабря, в Лозанне прошёл Олимпийский саммит МОК. Представители международных федераций летних видов спорта попросили МОК как можно скорее вынести решение по участию в Олимпиаде в Париже нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или намереваются участвовать в отборе на Игры.