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Колобков: Олимпиада без участия наших спортсменов многое потеряет

Колобков: Олимпиада без участия наших спортсменов многое потеряет
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Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал новость о рекомендации международных федераций допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе.

«Международные федерации, если не брать в расчёт политику, конечно, заинтересованы в участии российских спортсменов. В большинстве видов спорта мы являемся лидерами. Олимпиада без участия наших спортсменов многое потеряет. Решение от МОК уже давно ожидается. Хотелось бы как можно раньше услышать решение и требования. Спортивные федерации тоже должны получить ясность. Непонятно, с чем связана такая затяжка принятия решения со стороны МОК. Отборы идут уже давно. Если информация о допуске будет предоставлена в марте, будет уже достаточно поздно», – сказал Колобков Metaratings.ru

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции. МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Сегодня, 5 декабря, в Лозанне прошёл саммит МОК.

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