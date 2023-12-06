Экс-министр спорта Колобков: МОК не затянул, он опоздал с допуском российских спортсменов

Бывший министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал затягивание Международным олимпийским комитетом (МОК) решения о допуске россиян на Олимпийские игры 2024 года.

«МОК уже не просто затянул, а опоздал с принятием этого решения, потому что отборы во многих федерациях уже заканчиваются. Все надеялись, что МОК представит свои критерии намного раньше — но лучше поздно, чем никогда. Ждём решения. Олимпиада будет чуть больше, чем через полгода. МОК мог бы хотя бы что-то сказать, кроме общих слов. Федерации обратились в МОК надеясь, что он как-то отреагирует — но мне кажется, они с этим обращением тоже затянули. Это нужно было делать ещё год назад», — цитирует Колобкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, во вторник, 5 декабря, представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой как можно скорее решить вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года.