Только 11 спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпиаду на данный момент

Только 11 нейтральных индивидуальных спортсменов из России и Беларуси квалифицировались на Олимпийские игры в Париже (Франция) по состоянию на 8 декабря 2023 года. Как сообщает Международный олимпийский комитет (МОК), на турнир получили путёвку восемь атлетов с российским паспортом и трое — с белорусским.

При этом всего на Олимпиаду уже допущено около 4600 спортсменов, из них, отмечает МОК, — более 60 украинцев. Как ожидает организация, делегация Украины будет примерно такой же по численности, как на Играх в Токио (Япония).

Отдельно МОК указывает, что из-за существующих систем квалификации спортсменов на Олимпиаду принять участие в соревнованиях сможет очень ограниченное чисто атлетов из России и Беларуси.