МОК творит откровенное беззаконие по отношению к России. Чего вообще добивается Томас Бах?

Открытое противостояние Международного олимпийского комитета и России продолжается. После отстранения ОКР, санкций по отношению к российским спортсменам и угроз в адрес тех, кто хочет принять участие в Играх Дружбы, МОК решил перейти на новый уровень и начал творить беззаконие.

Давайте разбираться, что в этот раз придумала организация Томаса Баха.

Неправовое решение МОК

На днях МОК опубликовал пресс-релиз о смене гражданства девятью спортсменами, трое из которых – россияне. Речь идёт о велогонщиках Михаиле Яковлеве (переходит в Израиль) и Валерии Любимовой (во Францию), а также о борце Георгии Тибилове (в Сербию).

Ничем не примечательная новость (спортсмены, в общем-то, регулярно меняют гражданство) вызвала бурю эмоций. Оказалось, что Олимпийский комитет России не давал согласия на переход этих спортсменов. А раз так, то они должны были отбыть трёхлетний карантин. Но МОК освободил атлетов от этого, объяснив, что ОКР теперь не имеет права запрещать переход.

Грубо говоря, Россию теперь можно вообще не спрашивать, чтобы забрать её спортсменов. Тот, кто хочет уйти, – может сделать это без барьеров.

Почему МОК считает это решение справедливым? В МОК объяснили, почему одобрили смену тремя россиянами гражданства без согласования с ОКР

Как отреагировали в России?

Реакция главы ОКР Станислава Позднякова была жёсткой.

«Подобного рода действия и предваряющие их решения иначе как произволом и беззаконием назвать невозможно. После того как на внешнем периметре прошли безо всяких последствий для МОК вопиющие нарушения Олимпийской хартии, прав спортсменов и прав человека, дискриминация по национальному признаку, то понятно, что на «достигнутых успехах» некоторые коллеги из Лозанны останавливаться не собираются.

Вчера мы стали свидетелями очередной главы фарса — обескураживающее превышение полномочий с присвоением власти применять «особые правила» и по собственному усмотрению разрешать вопросы, имеющие отношение к прямой и исключительной юрисдикции Национального олимпийского комитета. В данном случае вопрос касается смены спортивного гражданства. Сейчас — ОКР, кто будет следующим?!» – написал Поздняков.

Станислав Поздняков Фото: РИА Новости

Глава ОКР также объяснил, что главная задача «деструктивных элементов в олимпийском движении» такова: «нанести максимальный урон российскому спорту – профессиональный, кадровый, финансовый, репутационный».

Поздняков подчеркнул, что ОКР будет оспаривать это решение в CAS.

На что повлияет это решение?

Решение Международного олимпийского комитета – это прецедент.

Если ОКР не удастся оспорить это решение в суде (а даже если удастся, процесс займёт месяцы или даже годы), то перед российскими спортсменами, которые хотели бы выступать на международных соревнованиях под другим флагом, открывается дверь на выход. Да, есть ещё закон о компенсациях, но как именно он будет работать, пока никому не понятно.

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы количество спортсменов, готовых сменить гражданство, увеличится. Многие решат, что переехать и сменить флаг проще, чем дожидаться допуска России на мировые турниры.

Да, разумеется, топ-спортсмены переезжать вряд ли будут. Речь пойдёт скорее о молодых спортсменах, которые пока не добились больших успехов. Но лет через 5-10 кто-то из них может добраться до серьёзных титулов.

Что с этим делать? Да ничего нового. Во-первых, необходимо смириться с тем, что кто-то готов сменить флаг ради шанса завоевать медаль Олимпиады. Во-вторых, вместе с союзниками ускоренными темпами строить новую систему мирового спорта, с теми же Играми Дружбы. В-третьих, стремиться к победе на глобальном политическом фронте. Потому что МОК окончательно завязался на политику. А раз честные спортивные принципы уже не работают, придётся именно политическими победами доказывать Баху, что он неправ.