МОК указал, какие документы подтолкнули организацию к решению о допуске россиян на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список документов, повлиявших на решение организации о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В своём решении организация ссылается на декларацию лидеров «Большой двадцатки» в Нью-Дели (Индия), в которой в сентябре 2023 года говорилось: «Мы также с нетерпением ожидаем Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году как символа мира, диалога между странами и инклюзивности с участием всех».

Также МОК ссылается на декларацию Движения неприсоединения, включающего 120 государств-членов ООН, где сказано: «Участие спортсменов всех 206 национальных олимпийских комитетов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже станет сильным символом единства человечества».

Отдельно организация отмечает обеспокоенность двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, потребовавших МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена по признаку его гражданства».