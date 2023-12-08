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Татьяна Тарасова — о решении МОК о допуске России на Олимпийские Игры — 2024 в Париже

Тарасова: у МОК есть возможность доказать нам, что они хорошая и правильная организация
Олимпийские Игры-2024 в Париже
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Всё равно какие-то сдвиги есть. Это какое-то решение в нашу пользу. А дальше ещё есть время, есть люди, которые могут договариваться по этому поводу, мне кажется, что и на уровне высоких наших служб не 11 человек поедут. Всё равно кого-то допустили. Пока только индивидуалов, но так и будем думать, что пока. Будем надеяться на лучшее. У МОК есть возможность доказать нам, что они очень хорошая и правильная организация. Сейчас они приняли решение, а дальше могут принять ещё решение. Чем же провинились наши сборники? Те же гимнасты», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

МОК озвучил решение о допуске спортсменов 8 декабря. Однако вместе с этим организация озвучила требования, которые будут применимы к каждому кандидату.

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