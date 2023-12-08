МОК руководствовался заявлением ВАДА о допинг-контроле в России для допуска атлетов на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) в своём пресс-релизе, посвящённом допуску российских атлетов на Олимпийские игры в Париже (Франция) в нейтральном индивидуальном статусе, указал, что организация при принятии данного решения руководствовалась заявлением Всемирной антидопинговой организации (ВАДА) об успешном продолжении допинг-контроля в России.

На Олимпийском саммите в декабре 2023 года президент ВАДА и председатель Международного агентства по тестированию (ITA) заверили МОК, что допинг-контроль в России продолжается. Согласно их данным, в 2023 году было собрано более 10 500 проб у российских спортсменов, как допущенных до международных турниров, так и выступающих только в России. Это означает, что Россия, несмотря на ограничения, остаётся в десятке самых тестируемых стран.

Кроме того, указано, что в 2023 году ITA провело более 400 внесоревновательных тестов на спортсменах с российским гражданством, при этом образцы крови и мочи исследуются в лабораториях за пределами России. Любые неблагоприятные результаты анализа принимаются и контролируются ВАДА.

Российские спортсмены, отмечает МОК, в 2023 году входили в число атлетов, которые, согласно результатам допинг-тестов, могут проходить квалификацию на Олимпиаду.