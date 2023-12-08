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Олимпийский комитет Швеции: считаем неуместным участие России и Беларуси в ОИ-2024

Олимпийский комитет Швеции: считаем неуместным участие России и Беларуси в ОИ-2024
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Олимпийский комитет Швеции заявил о несогласии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных индивидуальных атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Мы очень рады, что нам удалось сделать так, чтобы наш скандинавский голос был услышан. Однако ясно, что в этом контексте мы в меньшинстве. Мы не считаем уместным, чтобы спортсмены из России и Беларуси участвовали в соревнованиях», — приводит слова представителя шведского олимпийского комитета Ларса Маркуссона издание Expressen.

Напомним, россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в случае, если смогут квалифицироваться на турнир. Олимпийские игры в Париже пройдут летом 2024 года.

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