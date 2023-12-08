Норвежский журналист Сальтведт — о россиянах на ОИ: очень плохое решение для доверия МОК

Норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт негативно высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже (Франция) в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Никто не будет приветствовать россиян в Париже. Скрестив пальцы, они предпочтут держаться подальше. Это очень плохое решение для украинских спортсменов для доверия к МОК и к спорту как таковому.

Печально, что именно такие ценности отстаивает самая влиятельная организация в спорте, но в этом решении нет ничего удивительного. Всё давно указывало на то, что Томас Бах и его сообщники хотели именно такого решения и активно работали над ним за кулисами», — приводит слова Сальтведта NRK.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине (Китай) Сальтведт стал скандально знаменитым после своего заявления о том, что на турнире не должно было быть российских спортсменов из-за «серьёзного и систематического мошенничества с допингом в России под эгидой государства».