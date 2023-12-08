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Известна эмблема для нейтральных спортсменов на ОИ-2024, в том числе россиян

Известна эмблема для нейтральных спортсменов на ОИ-2024, в том числе россиян
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил эмблему для нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) на Олимпийских играх в Париже (Франция), в том числе — для россиян.

Фото: Международный олимпийский комитет

Согласно заявлению организации, данный логотип будет использован в отношении всех индивидуальных спортсменов. Отдельно МОК напомнил, что «на Олимпиаде запрещены логотипы и эмблемы, ассоциирующиеся с Россией и Беларусью, их олимпийскими комитетами и спортивными федерациями».

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх нейтральные спортсмены должны будут выступать в однотонной форме белого или иного цвета, на которой должны полностью отсутствовать сторонние логотипы. На экипировке может быть нанесена только эмблема МОК или аббревиатура AIN.

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